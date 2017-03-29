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«Манчестер Юнайтед» интересуется Хандановичем

30.03.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» может приобрести голкипера «Интера» Самира Хандановича в случае ухода Давида Де Хеа.

На испанского голкипера претендует мадридский «Реал», который намерен усилить вратарскую позицию нынешним летом. Манкунианцы рассматривают Хандановича как основного кандидата на замену испанцу. Сумма возможной сделки не сообщается.

Подробную статистику выступлений Хандановича вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» может приобрести голкипера «Интера» Самира Хандановича в случае ухода Давида Де Хеа.

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