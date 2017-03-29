Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Дашкевичу объяснил причины перехода на тактику с тремя центральными защитниками.

– Чувствуете ли изменения в настроении команды в сравнении с прошлогодней осенью?

– В межсезонье опробовали новую систему — всем интересно, как будем играть и что из этого получится. Можно сказать, команда находится в своеобразном режиме ожидания. Впрочем, стартовый победный отрезок сезона вселяет в ребят уверенность, что мы не ошиблись и находимся на верном пути.

– Кстати, о системе. В последние годы вы отдавали предпочтение схемам 4-2-3-1 и 4-3-3. Переход на игру с тремя центральными защитниками — дань моде? Если нет, то кто или что повлияло на выбор?

– Главная причина перемен — неудачная игра в обороне в прошлом году. Мы непозволительно часто ошибались и, как следствие, много пропустили. К тому же считаем, что нашему подбору футболистов эта система тоже подходит. Вот и решили попробовать. Только не нужно делать поспешных выводов. Сегодня решили действовать по этой схеме, и пока она устраивает. Но это не означает, что всегда будем играть только так, – заявил Ермакович.