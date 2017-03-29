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Александр Ермакович: «Главная причина перехода на три центральных защитника – неудачная игра в обороне в прошлом году»

30.03.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Дашкевичу объяснил причины перехода на тактику с тремя центральными защитниками.

– Чувствуете ли изменения в настроении команды в сравнении с прошлогодней осенью?

– В межсезонье опробовали новую систему — всем интересно, как будем играть и что из этого получится. Можно сказать, команда находится в своеобразном режиме ожидания. Впрочем, стартовый победный отрезок сезона вселяет в ребят уверенность, что мы не ошиблись и находимся на верном пути.

– Кстати, о системе. В последние годы вы отдавали предпочтение схемам 4-2-3-1 и 4-3-3. Переход на игру с тремя центральными защитниками — дань моде? Если нет, то кто или что повлияло на выбор?

– Главная причина перемен — неудачная игра в обороне в прошлом году. Мы непозволительно часто ошибались и, как следствие, много пропустили. К тому же считаем, что нашему подбору футболистов эта система тоже подходит. Вот и решили попробовать. Только не нужно делать поспешных выводов. Сегодня решили действовать по этой схеме, и пока она устраивает. Но это не означает, что всегда будем играть только так, – заявил Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Дашкевичу объяснил причины перехода на тактику с тремя центральными...

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