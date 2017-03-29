Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб рассказал о зарплате в клубе.

- Вячеслав, вы среди последних подписали контракт с «Крумкачамі». Взвешивали предложения, от которых трудно было отказаться?

– Безусловно, предложения были – и здесь, и из-за рубежа. Но чтобы что-то заставило меня покинуть страну, нужны были соответствующие условия. Юлиць не буду, прежде всего финансовые. То, что предлагали зарубежные клубы, – по суммам, естественно, больше, чем в Беларуси. Однако это все равно не стоит того, чтобы надолго отрываться от семьи, от друзей, от Родины. К счастью, сейчас такая ситуация, что я могу выбирать.

- То есть условия в «Крумкачах» на данный момент вполне приемлемы?

– Условия, по большому счету, одинаковы что в том году, что в этом. Денис Петрович (Шунто – прим.) говорил, что это, пожалуй, самые малые потребности в высшей лиге, но персонально для меня особой разницы нету – плюс-минус 500 или даже 1000 долларов. По крайней мере, принципиального значения не имеет. Главное, мне нравятся «Крумкачы», нравится атмосфера в коллективе, вокруг него. Опять же, фанаты просто замечательные. Думаю, такого проекта в Беларуси еще не было. Хочется быть началом чего-то нового, а «Крумкачы» – это и есть новый бренд Беларуси. Который, надеюсь, будет успешно развиваться и дальше, – сказал Глеб.