﻿ Вячеслав Глеб: «Зарплата в «Крумкачах»? Для меня особой разницы нету – плюс-минус 500 или даже 1000 долларов». 21.by
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Вячеслав Глеб: «Зарплата в «Крумкачах»? Для меня особой разницы нету – плюс-минус 500 или даже 1000 долларов»

30.03.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб рассказал о зарплате в клубе.

- Вячеслав, вы среди последних подписали контракт с «Крумкачамі». Взвешивали предложения, от которых трудно было отказаться?

– Безусловно, предложения были – и здесь, и из-за рубежа. Но чтобы что-то заставило меня покинуть страну, нужны были соответствующие условия. Юлиць не буду, прежде всего финансовые. То, что предлагали зарубежные клубы, – по суммам, естественно, больше, чем в Беларуси. Однако это все равно не стоит того, чтобы надолго отрываться от семьи, от друзей, от Родины. К счастью, сейчас такая ситуация, что я могу выбирать.

- То есть условия в «Крумкачах» на данный момент вполне приемлемы?

– Условия, по большому счету, одинаковы что в том году, что в этом. Денис Петрович (Шунто – прим.) говорил, что это, пожалуй, самые малые потребности в высшей лиге, но персонально для меня особой разницы нету – плюс-минус 500 или даже 1000 долларов. По крайней мере, принципиального значения не имеет. Главное, мне нравятся «Крумкачы», нравится атмосфера в коллективе, вокруг него. Опять же, фанаты просто замечательные. Думаю, такого проекта в Беларуси еще не было. Хочется быть началом чего-то нового, а «Крумкачы» – это и есть новый бренд Беларуси. Который, надеюсь, будет успешно развиваться и дальше, – сказал Глеб.

 
 
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