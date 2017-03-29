Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о взаимоотношениях с футболистом Алексеем Сучковым.

- Ситуация с долгами мешала привлекать новых футболистов?

– Да нет, не мешала. Кто хотел – тот соглашался играть.

- Сучков каждый год недоволен условиями и каждый год подписывает контракт с «Нафтаном». Как это понимать?

– Ну вот как? Вы сами задаетесь вопросом. Я тоже этого не понимаю. Но мы разберемся, это внутренняя кухня команды, – сказал Подлипский.

Напомним, ранее Сучков критично высказывался в адрес руководства клуба. Однако перед сезоном-2017 футболист продлил контракт с «Нафтаном» и был выбран капитаном команды.

Алексей Сучков: «Развалили клуб нахрен. В общем, все у нас нормально – идем ко дну»