|
Леонид Подлипский: «Сучков постоянно недоволен условиями в «Нафтане», но играет за клуб? Я тоже этого не понимаю»
30.03.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о взаимоотношениях с футболистом Алексеем Сучковым.
- Ситуация с долгами мешала привлекать новых футболистов?
– Да нет, не мешала. Кто хотел – тот соглашался играть.
- Сучков каждый год недоволен условиями и каждый год подписывает контракт с «Нафтаном». Как это понимать?
– Ну вот как? Вы сами задаетесь вопросом. Я тоже этого не понимаю. Но мы разберемся, это внутренняя кухня команды, – сказал Подлипский.
Напомним, ранее Сучков критично высказывался в адрес руководства клуба. Однако перед сезоном-2017 футболист продлил контракт с «Нафтаном» и был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Подлипский: «Сучков постоянно недоволен условиями в «Нафтане», но играет за клуб? Я тоже этого не понимаю»
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о взаимоотношениях с футболистом Алексеем Сучковым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии