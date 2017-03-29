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Новости КХЛ: СКА вышел в финал Кубка Гагарина, а Скабелка нашел работу

30.03.2017 09:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Хоккеисты санкт-петербургского СКА вышли в финал Кубка Гагарина, сообщает Sputnik.

Накануне СКА одержал победу в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ над ярославским "Локомотивом" — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Динар Хафизуллин (29-я минута) и Антон Белов (35). У "железнодорожников" отличился Александр Кадейкин (37).

Первые три встречи серии до четырех побед также завершились победами СКА. Таким образом, команда Олега Знарка стала первым финалистом Кубка Гагарина.

"Тяжелая серия. "Локомотив" — молодцы. Нас с победой, всем спасибо", — прокомментировал результат Знарок.

Теперь СКА сыграет с победителем финальной серии Восточной конференции "Металлург" (Магнитогорск) — "Ак Барс" (Казань). Здесь ведет "магнитка" — 3:0.

Скабелка все-таки в "Авангарде"

В марте омский "Авангард" принял решение не продлевать контракт с Федором Канарейкиным, занимавшим должность главного тренера команды. На его место СМИ пророчили белорусского специалиста Андрея Скабелку, который остался без работы в февраля после ухода из "Сибири".

"Главным тренером "Авангарда" назначен Андрей Скабелка, с которым заключен долгосрочный договор", — говорится на сайте "ястребов".

По словам президента омского клуба Владимира Шалаева, контракт с новым главным тренером подписан на два года с возможностью продления еще на один.

Кто войдет в тренерский штаб 46-летнего специалиста, будет объявлено позднее.

В текущем сезоне КХЛ "Авангард" по итогам "регулярки" занял второе место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в четвертьфинале по сумме шести матчей уступил казанскому "Ак Барсу".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Хоккеисты санкт-петербургского СКА вышли в финал Кубка Гагарина, сообщает Sputnik. Накануне СКА одержал победу в четвертом матче полуфинальной...

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