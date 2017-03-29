Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказала о причинах отсутствия сезонных абонементов на домашние матчи клуба.

– На данный момент процессом реализации билетов (в частности, абонементов) занимается стадион. Часть этих билетов реализуется посредством операторов, а часть – непосредственно через кассы арены. Сейчас клуб ведет работу с билетными операторами и стадионом для того, чтобы оптимизировать этот процесс. И после решения этих вопросов мы сможем говорить об абонементах. Пока такой возможности нет.

- То есть на этой неделе, до старта чемпионата, вопрос вряд ли решится?

– Вероятно, нет. Это более долгосрочная перспектива. Переговоры мы ведем не первую неделю и даже не первый месяц. Поэтому в самом ближайшем времени новостей ждать не приходится, – сказала Хижинкова.

На данный момент свои абонементные программы не опубликовали три клуба – «Нафтан», «Славия» и брестское «Динамо». Ранее стало известно , что «Нафтан» не будет продавать абонементы на сезон-2017. Директор «Славии» Андрей Василец заявил , что абонементы уже утверждены и распечатываются.

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