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Игорь Криушенко: «Провести так два матча – безобразие. Понимаю людей. Но нужно понять и меня: было всего четыре дня для подготовки»

30.03.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о том, что чувствует после первых матчей на своем посту.

— Эти дни самые тяжелые в вашей тренерской карьере?

— Наверное, все-таки одни из самых тяжелых и неприятных. В моей практике было всякое. На душе очень-очень плохо. За результат стыдно.

– Чувствуете, что команда виновата перед болельщиками?

– Разумеется. Болельщики заждались результата. И провести так два матча — это безобразие. Понимаю людей. Но нужно понять в этой ситуации и меня. У меня было всего четыре дня для знакомства с командой и подготовки к играм.

– Если откровенно, когда заступали на этот пост, думали, что придется легче?

– Нет. Предполагал, что будет примерно так. Но что проиграем два матча с общей разницей 0:7, конечно, не ожидал. К делу нужно подходить с оптимизмом. Однако вмешались злой рок и сумасшедшие ошибки, которые невозможно объяснить. Надо пережить, переосмыслить этот период.

– Матчи не убавили этого самого оптимизма?

– Нет-нет-нет. Да, расстроен. Да, получил, как говорят, палкой по голове. Но я по натуре такой человек, что за все в жизни привык сражаться.

– Результаты этих двух матчей – отражение ситуации в белорусском футболе?

– Не стал бы говорить так категорично. Да, есть определенные трудности. Мы уступаем ведущим странам. Но не все так плохо. Опускать руки и посыпать голову пеплом смысла нет. Нужно работать. Это панацея, – сказал Криушенко.

 
Теги: знакомства
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о том, что чувствует после первых матчей на своем...

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