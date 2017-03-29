Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о том, что чувствует после первых матчей на своем посту.

— Эти дни самые тяжелые в вашей тренерской карьере?

— Наверное, все-таки одни из самых тяжелых и неприятных. В моей практике было всякое. На душе очень-очень плохо. За результат стыдно.

– Чувствуете, что команда виновата перед болельщиками?

– Разумеется. Болельщики заждались результата. И провести так два матча — это безобразие. Понимаю людей. Но нужно понять в этой ситуации и меня. У меня было всего четыре дня для знакомства с командой и подготовки к играм.

– Если откровенно, когда заступали на этот пост, думали, что придется легче?

– Нет. Предполагал, что будет примерно так. Но что проиграем два матча с общей разницей 0:7, конечно, не ожидал. К делу нужно подходить с оптимизмом. Однако вмешались злой рок и сумасшедшие ошибки, которые невозможно объяснить. Надо пережить, переосмыслить этот период.

– Матчи не убавили этого самого оптимизма?

– Нет-нет-нет. Да, расстроен. Да, получил, как говорят, палкой по голове. Но я по натуре такой человек, что за все в жизни привык сражаться.

– Результаты этих двух матчей – отражение ситуации в белорусском футболе?

– Не стал бы говорить так категорично. Да, есть определенные трудности. Мы уступаем ведущим странам. Но не все так плохо. Опускать руки и посыпать голову пеплом смысла нет. Нужно работать. Это панацея, – сказал Криушенко.