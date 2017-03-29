Капитан сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за ругань в матче против Чили (1:0), но при этом опроверг то, что его слова были адресованы боковому арбитру.

«Я категорически опровергаю то, что оскорблял ассистента рефери в матче против Чили.

Помощник судьи, бразилец по национальности, прекрасно понимал, что я говорил, мы даже пообщались с ним немного по-дружески, и при этом я ни в коей мере не оскорблял его.

Те мои слова не были адресованы ему, я просто сказал их в воздух, и приношу за это свои извинения», – говорится в письме Месси.

Напомним, что ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча. При этом все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.

Месси наказали за оскорбление судей. Аргентина в опасности