﻿ Месси написал письмо ФИФА и извинился за ругань. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси написал письмо ФИФА и извинился за ругань

30.03.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за ругань в матче против Чили (1:0), но при этом опроверг то, что его слова были адресованы боковому арбитру.

«Я категорически опровергаю то, что оскорблял ассистента рефери в матче против Чили.

Помощник судьи, бразилец по национальности, прекрасно понимал, что я говорил, мы даже пообщались с ним немного по-дружески, и при этом я ни в коей мере не оскорблял его.

Те мои слова не были адресованы ему, я просто сказал их в воздух, и приношу за это свои извинения», – говорится в письме Месси.

Напомним, что ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча. При этом все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.

Месси наказали за оскорбление судей. Аргентина в опасности

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за ругань в матче против Чили (1:0), но при этом опроверг то, что его слова были адресованы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Новости КХЛ: СКА вышел в финал Кубка Гагарина, а Скабелка нашел работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика