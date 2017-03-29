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Месси написал письмо ФИФА и извинился за ругань
30.03.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за ругань в матче против Чили (1:0), но при этом опроверг то, что его слова были адресованы боковому арбитру.
«Я категорически опровергаю то, что оскорблял ассистента рефери в матче против Чили.
Помощник судьи, бразилец по национальности, прекрасно понимал, что я говорил, мы даже пообщались с ним немного по-дружески, и при этом я ни в коей мере не оскорблял его.
Те мои слова не были адресованы ему, я просто сказал их в воздух, и приношу за это свои извинения», – говорится в письме Месси.
Напомним, что ФИФА
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за ругань в матче против Чили (1:0), но при этом опроверг то, что его слова были адресованы...
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