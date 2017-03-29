Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Дашкевичу назвал главного конкурента команды на чемпионство.

– «Шахтер», минское и брестское «Динамо» ставят серьезные задачи на сезон. Кого из них видите основным конкурентом в споре за награды высшей пробы?

– С ходу и не ответишь... Все названные команды — достойные соперники. И каждый из них может ввязаться в борьбу за золото, – сообщил Ермакович.

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