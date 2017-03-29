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Александр Ермакович: «Шахтер», минское и брестское «Динамо»? Каждый из них может ввязаться в борьбу за золото»
30.03.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Дашкевичу назвал главного конкурента команды на чемпионство.
– «Шахтер», минское и брестское «Динамо» ставят серьезные задачи на сезон. Кого из них видите основным конкурентом в споре за награды высшей пробы?
– С ходу и не ответишь... Все названные команды — достойные соперники. И каждый из них может ввязаться в борьбу за золото, – сообщил Ермакович.
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Александр Ермакович: «Шахтер», минское и брестское «Динамо»? Каждый из них может ввязаться в борьбу за золото»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Дашкевичу назвал главного конкурента команды на чемпионство.
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