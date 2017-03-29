На официальном сайте Кубка Федерации началось голосование за кандидатов, номинированных на премию Heart Award. Среди них – белоруска Арина Соболенко.

На награду среди европейских участниц претендуют словачка Ребекка Шрамкова, чешка Каролина Плишкова, швейцарка Тимеа Бачински и белоруска Арина Соболенко.

Проголосовать за Соболенко можно здесь . Победитель будет объявлен 3 апреля.

Премия Heart Award вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах Кубка Федерации.