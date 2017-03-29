﻿ Обладатель премии Heart Award, на которую номинирована Соболенко, будет объявлен 3 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обладатель премии Heart Award, на которую номинирована Соболенко, будет объявлен 3 апреля

30.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На официальном сайте Кубка Федерации началось голосование за кандидатов, номинированных на премию Heart Award. Среди них – белоруска Арина Соболенко.

На награду среди европейских участниц претендуют словачка Ребекка Шрамкова, чешка Каролина Плишкова, швейцарка Тимеа Бачински и белоруска Арина Соболенко.

Проголосовать за Соболенко можно здесь. Победитель будет объявлен 3 апреля.

Премия Heart Award вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах Кубка Федерации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте Кубка Федерации началось голосование за кандидатов, номинированных на премию Heart Award.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси написал письмо ФИФА и извинился за ругань
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика