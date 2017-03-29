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Обладатель премии Heart Award, на которую номинирована Соболенко, будет объявлен 3 апреля
30.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На официальном сайте Кубка Федерации началось голосование за кандидатов, номинированных на премию Heart Award. Среди них – белоруска Арина Соболенко.
На награду среди европейских участниц претендуют словачка Ребекка Шрамкова, чешка Каролина Плишкова, швейцарка Тимеа Бачински и белоруска Арина Соболенко.
Проголосовать за Соболенко можно
Премия Heart Award вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах Кубка Федерации.
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На официальном сайте Кубка Федерации началось голосование за кандидатов, номинированных на премию Heart Award.
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