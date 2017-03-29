Финский журналист Янне Ойвио рассказал о зарплатах в клубах чемпионата Финляндии.

– За права на трансляции матчей, рекламу наши клубы получают небольшие деньги. Спонсируют их в основном местные бизнесмены и компании. Между ХИКом и другими клубами серьезная пропасть в заработной плате. Многие футболисты зарабатывают скромные деньги. Средняя зарплата футболистов – 1,5-2 тысячи евро при средней по стране в 3,5 тысячи в месяц. Четыре года назад ситуация была намного хуже.

На данный момент около 50-60 финских футболистов играют за рубежом. Главный трансфер этой зимы – переход в «Мидлсбро» 18-летнего Микаэля Сосайло. Другие игроки часто уезжают выступать в детские академии, Центральную Европу, Голландию, Швейцарию, в высшие и низшие лиги Дании, Норвегии, Швеции. Часть из них просто едет с желанием поиграть за рубежом. Они не всегда руководствуются желанием стать звездами. Да и со скандинавскими странами у нас много общего, поэтому финнам там играть комфортнее. Что касается Сойри и Туоминена, я не думаю, что эти ребята уехали из Финляндии из-за финансовой нестабильности, – рассказал Ойвио.

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