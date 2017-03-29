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Вячеслав Глеб: «После Штанге – бездань. Создали «Белые крылы», но результата все равно нет»

30.03.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб поделился мнением о сборной Беларуси.

- На ваш взгляд, подогрела ли интерес к сборной попытка ребрендинга в стиле «Белых крылаў»? Перекрыл ли антураж длинную полосу невнятных выступлений? Народная поддержка якобы есть, а результата по-прежнему нет.

– Вспомните: когда сборной руководил Бернд Штанге, был объективный подъем. Все – взрослые, дети – без каких-либо ребрендингов шли на стадион, болели, переживали. И вдруг – бездна. Мы упали в такую ​​яму, что до сих пор из нее не можем вылезти. Сборная стала настолько неинтересной, что надо было придумывать какой-то антураж, чтобы отвлечь внимание от ничтожной игры. Создали «Белые крылы», но результата все равно нет. Чтобы не оказалось, что опять все сойдет на нет. Конечно, нужно стремиться к высотам, но предварительно создавать условия в школах, в детских командах. Это вопрос не одного года – при условии, если что-то делать. А если не делать ничего, то не спасут и десятилетия.

- А где новые кадры, где то футбольное поколение next, которое придет на смену ветеранам – братьям Глебам в том числе?

– Нету. Сами посмотрите, сколько действительно достойных фамилий появилось за последние 10 лет? Кажется, на пальцах одной руки можно пересчитать – и то с авансом, что в полной мере они еще не заиграли, но обязательно заиграют. Корзун, Савицкий, еще пару человек, у которых просматривается талант. И все, нет, выжженное поле, – сказал Глеб.

Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций в истории

 
 
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Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб поделился мнением о сборной Беларуси.

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