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16-летний Кириленко может перейти в брестское «Динамо»
30.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», 16-летний нападающий «Минска» Кирилл Кириленко может перейти в брестское «Динамо».
По информации издания, брестчане предложили молодому футболисту контракт, клубы ведут переговоры.
Напомним, Кириленко является одним из самых перспективных молодых белорусских игроков.
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Как сообщает «Прессбол», 16-летний нападающий «Минска» Кирилл Кириленко может перейти в брестское «Динамо».
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