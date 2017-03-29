Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что не читал реакцию прессы и болельщиков на игру команды в Швеции.

— Изучали реакцию прессы, болельщиков на игру команды в Швеции?

— Садомазохизмом не занимаюсь. Разве что пробежался по новостям. Остальное не столь важно.

— Чувствуете, что команда виновата перед болельщиками?

— Разумеется. Болельщики заждались результата. И провести так два матча — это безобразие. Понимаю людей. Но нужно понять в этой ситуации и меня. У меня было всего четыре дня для знакомства с командой и подготовки к играм, – сказал Криушенко.

Напомним, сборная Беларуси при Криушенко разгромно уступила в двух матчах: 0:4 со Швецией и 0:3 с Македонией.