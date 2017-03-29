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Игорь Криушенко: «Изучал ли реакцию прессы и болельщиков на поражение от Швеции? Садомазохизмом не занимаюсь»

30.03.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что не читал реакцию прессы и болельщиков на игру команды в Швеции.

— Изучали реакцию прессы, болельщиков на игру команды в Швеции?

— Садомазохизмом не занимаюсь. Разве что пробежался по новостям. Остальное не столь важно.

— Чувствуете, что команда виновата перед болельщиками?

— Разумеется. Болельщики заждались результата. И провести так два матча — это безобразие. Понимаю людей. Но нужно понять в этой ситуации и меня. У меня было всего четыре дня для знакомства с командой и подготовки к играм, – сказал Криушенко.

Напомним, сборная Беларуси при Криушенко разгромно уступила в двух матчах: 0:4 со Швецией и 0:3 с Македонией.

 

 
Теги: знакомства
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Мордасевичем рассказал о том, что не читал реакцию прессы и...

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