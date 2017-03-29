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Директор «Славии»: «Задачи на сезон? Цель будет поставлена на встрече с главным тренером и попечительским советом»

30.03.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Славии» Андрей Василец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о целях команды на сезон и телетрансляциях с домашнего стадиона.

- Какие задачи стоят перед «Славией» в сезоне?

– Пока у нас не было встречи с главным тренером и Попечительским советом. На ней и будет определена конкретная цель. Так что пока не определились.

- Приезжали ли в Мозырь представители АБФФ по поводу создания нового телеканала «Сетанта»?

– Приезжали. Они приехали, посмотрели и попросили выполнить определенный объем работ. «Белтелеком» проведет высокоскоростной интернет, кабель уже подведен. Также часть работы ляжет на плечи руководства стадиона (напомню, он не принадлежит клубу). Нужно будет сделать площадку для размещения двух основных камер. Районный отдел образования совместно с исполкомом будут заниматься этой проблемой. Мы же в свою очередь будем им помогать. Работа в этом плане ведется.

 
 
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Директор «Славии» Андрей Василец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о целях команды на сезон и телетрансляциях с домашнего стадиона.

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