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«Звезда-БГУ» переименована в «Энергетик-БГУ»

30.03.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Участник первой лиги «Звезда-БГУ» переименован в «Энергетик-БГУ».

Слово «звезда» фигурировало в названии клуба с 1996 года.

Отмечается, что за сменой вывески угадывается финансирование столичного коллектива из новых источников.

 
 
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Участник первой лиги «Звезда-БГУ» переименован в «Энергетик-БГУ».

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