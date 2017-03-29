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«Звезда-БГУ» переименована в «Энергетик-БГУ»
30.03.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Участник первой лиги «Звезда-БГУ» переименован в «Энергетик-БГУ».
Слово «звезда» фигурировало в названии клуба с 1996 года.
Отмечается, что за сменой вывески угадывается финансирование столичного коллектива из новых источников.
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Участник первой лиги «Звезда-БГУ» переименован в «Энергетик-БГУ».
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