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Воспитанник «Метца» Тсими перейдет в брестское «Динамо» и станет 10-м легионером в команде
30.03.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», сегодня, 30 марта, ожидается подписание контракта брестского «Динамо» с французским полузащитником Жуниором Этунди Тсими (1999).
Футболист, являющийся воспитанником «Метца», станет десятым легионером брестчан.
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Как сообщает «Прессбол», сегодня, 30 марта, ожидается подписание контракта брестского «Динамо» с французским полузащитником Жуниором Этунди Тсими (1999).
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