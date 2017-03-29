Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко прокомментировал идею об обмоложении национальной сборной.

«Сборная проиграла два матча с нецензурным счетом — и уже набирают силу голоса общественного мнения: давай омоложение! Гнать всех этих, которые сытые, равнодушные, полируют скамейку и всем довольны у себя за границей. Звать других — ребят из белорусского чемпионата, молодых, голодных, у них горы мышц и полные штаны амбиций. Они смогут. И вот уже Криушенко после 0:3 в Скопье, пусть и осторожно, но формулирует в такт: будем использовать игроков из чемпионата Беларуси.

Я уверен, что это эмоции. Игорь Николаевич здравомыслящий человек, хотя, конечно, и налетел на дверной косяк в Швеции-Македонии. Но если все же допустить, что у нас на сносях коренная ломка кадровой политики, то я уже знаю, как все будет. Будет весело, но грустно.

Ну, омолодимся перед летними матчами. Возьмем к имеющемуся Скавышу других однокалиберных — Быкова, Кпопоцкого, Сароку, Бурко... Продолжайте список по своему усмотрению, но сразу имейте в виду: не такие уж они и молодые, эти молодые.

Омолодимся. Выйдем в июне против Швейцарии, Болгарии и Новой Зеландии. Вагон здоровья, трамвай желаний, паровоз амбиций. Три вагона энтузиазма, утренней свежести и вечерних ожиданий. Выйдем — и... Вот увидите, все трамваи сразу куда-то уедут. Перегорим, перебдим, перенедонастроимся — получим по самое не могу. Потому что чудес не бывает. Раз получим, другой, под меркнущий рефрен: ничего-ничего, набиваем шишки, надо только выучиться ждать... Пока маятник не долетит в крайнюю точку, ударит в колокол критической массой и не повернет обратно.

И зазвучат уже другие голоса того же общественного сомнения. Ну, чего натворили, куда в калашный ряд этих мастеров физкультуры из полулюбительского чемпионата! Они плохие, ничего не умеют — кто вообще придумал это искусственное омоложение? Родионову скоро 35 — он лучший нападающий. Глебу скоро 40 — он вообще лучший. Кисляк, между прочим, в Турции играет — вы знаете, что такое Турция? Там «Галатасарай», «Фенербахче» и тепло. Брессан, между прочим, в Португалии — там «Бенфика», «Спортинг» и поля. Как можно игнорировать проверенных бойцов из «Оренбурга», на прошлой неделе давших бой «Зениту»? У них «Галатасарай» и «Бенфика» — у нас «Нафтан» и «Ислочь». Скорости черепашьи, уровень воробьиный, много времени на деревообработку мяча и на принятие неправильных решений. Да и смотрели мы того Скавыша в Скопье и этого Лаптева в Москве. Смотрели и не увидели. Так что хватит заниматься ерундой! Играть должны сильнейшие. Кто в конкретный день лучше — тот и в сборной. А в паспорт пусть паспортисты смотрят. Старый конь борозды не испортит, в него и корм.

И маятник полетит в обратную сторону — к другой крайней точке. Накапливая критическую массу по дороге к чугунному колоколу...

Вот чего не хватает сборной Беларуси сегодня — так как раз этого. Шараханий. Все есть: два очка и предпоследнее место, 0:7 по итогам марта, клиническая депрессия, патологическая рецессия и слова «стыд» и «позор» из каждого утюга. Давайте ко всему имеющемуся, чтоб мало не показалось, добавим еще свежей крови. Поиграем в омоложение от большого ума. Нароем растущих талантов под отборочные матчи с Погба и Гризманном.

Они же есть — просто этим никто не занимается. Они же есть — в высшей лиге, одной из самых возрастных в Европе. Их же полно — просто тренеры по странной прихоти больше доверяют 40-летнему Челядинскому и 38-летнему Страхановичу. Для них же чемпионат расширили до 16 команд, а в первой лиге сделали специальный кадетский лимит — и вон как «молодежка» побежала прямо на EURO. Молодых сразу стало некуда девать, хоть в бочке квась.

И, конечно, зарубежные клубы за ними мавзолейные очереди выстаивают. Так и мечтают забрать Евдокимова из «Минска» к себе в основной состав. А «Тосно» с «Ягеллонией» до сих пор локти кусают, что отпустили с миром Лаптева и Савицкого. Это же Драгун с Бордачевым на дурницу в Россию съехали — повезло просто. Как и Сигневичу с Грецией, а Чернику с Францией. Им там теперь только одно нужно — «бабки» получать и возле батареи греться. А в сборную они приезжают потусоваться, пива попить и подкидного козла забить за казенный счет. Им уже ничего не надо, они всего добились. Как говорил тренер Буяльский, ишак, постоявший в тени, на солнце ишачить не будет.

Теперь серьезно. Сборная круто обломалась этой ранней весной. Мы узнали про нее, как сказал бы профессор Хансен, много новых слов. Слов правильных — футболисты и сами себя клеймили в интервью, и главный тренер не называл черное белым. Все ужасно, как никогда за 25 суверенных лет. Нащупали дно. Но если вы хотите, чтобы снизу постучали, то, конечно, можно еще и пошарахаться. И омолодиться насильственным образом, добровольно-принудительным способом. Чтобы новых слов про сборную и весь наш футбол стало еще больше. Потому что закон маятника никто не отменял. А в абсурд можно впадать бесконечно.

Вы спросите: а что же, собственно, предлагает автор? Автор предлагает всего ничего. Для начала — оставаться в границах здравого смысла,» – написал Кайко.