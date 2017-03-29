﻿ Глава ФМБА: «Докажем, что мельдоний остается в организме спустя год после употребления». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава ФМБА: «Докажем, что мельдоний остается в организме спустя год после употребления»

30.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что мельдоний может оставаться в организме человека в течение года.

«Доказали уже, что три месяца было ошибкой, что полгода есть. Дальше мы докажем, что мельдоний есть и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещенных и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», – сказал Уйба.

По его словам, документы с результатами исследования, которые служат доказательством того, что мельдоний не выводится из организма через полгода, уже представлены в WADA.

Напомним, из-за подозрений на употребление мельдония Олимпиаду-2016 пропустили белорусские гребцы и тхэквондист Маршалл-Силла.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что мельдоний может оставаться в организме человека в течение года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Кайко: «Нащупали дно. Но если вы хотите, чтобы снизу постучали, то можно еще и омолодиться насильственным образом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика