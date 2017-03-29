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Глава ФМБА: «Докажем, что мельдоний остается в организме спустя год после употребления»
30.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что мельдоний может оставаться в организме человека в течение года.
«Доказали уже, что три месяца было ошибкой, что полгода есть. Дальше мы докажем, что мельдоний есть и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещенных и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», – сказал Уйба.
По его словам, документы с результатами исследования, которые служат доказательством того, что мельдоний не выводится из организма через полгода, уже представлены в WADA.
Напомним, из-за подозрений на употребление мельдония Олимпиаду-2016 пропустили белорусские гребцы и тхэквондист Маршалл-Силла.
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Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что мельдоний может оставаться в организме человека в течение года.
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