Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб сравнил работу клубного менеджмента в БАТЭ и своем клубе.

- «Крумкачы» попали на заметку журналистов сначала во второй, а потом в первой лиге – белорусскоязычное позиционирование, нестандартное маркетинговое продвижение. По крайней мере, хоть что-то новое в консервативных рамках.

– Действительно, и в прошлом году было интересно, и в этом много оригинальных задумок. И наши болельщики, фанаты смогут все это непосредственно ощутить на себе. Клубный менеджмент в этом направлении работает очень серьезно. Не факт, что даже в БАТЭ есть такие специалисты, как в «Крумкачах», – сказал Глеб.