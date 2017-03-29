﻿ Вячеслав Глеб: «Клубный менеджмент работает очень серьезно. Не факт, что даже в БАТЭ есть такие специалисты, как в «Крумкачах». 21.by
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Вячеслав Глеб: «Клубный менеджмент работает очень серьезно. Не факт, что даже в БАТЭ есть такие специалисты, как в «Крумкачах»

30.03.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб сравнил работу клубного менеджмента в БАТЭ и своем клубе.

- «Крумкачы» попали на заметку журналистов сначала во второй, а потом в первой лиге – белорусскоязычное позиционирование, нестандартное маркетинговое продвижение. По крайней мере, хоть что-то новое в консервативных рамках.

– Действительно, и в прошлом году было интересно, и в этом много оригинальных задумок. И наши болельщики, фанаты смогут все это непосредственно ощутить на себе. Клубный менеджмент в этом направлении работает очень серьезно. Не факт, что даже в БАТЭ есть такие специалисты, как в «Крумкачах», – сказал Глеб.

 
 
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Форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб сравнил работу клубного менеджмента в БАТЭ и своем клубе.

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