Директор «Славии» Андрей Василец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал, почему команда не проводила сборы в Польше.

- «Городея» проводила сборы в Польше, потому что, по словам Яромко, это дешевле, чем в Беларуси. А вы прорабатывали такой вариант?

– Чтобы проводить сборы за рубежом нужно, чтобы у всех сотрудников была шенгенская виза. У нас не у всех футболистов были визы, так что возникала проблема их оформления. Да и нужно просчитывать, действительно ли дешевле. Может, у «Городеи» есть какие-то преференции в Польше. Мы как-то раз просчитывали – дешевле не получалось, – сказал Василец.

Ранее на подобный вопрос ответил учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук.

Сергей Яромко: «Сбор в Польше нам обходится дешевле, чем дома, поэтому мы туда едем»