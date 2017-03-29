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Директор «Славии»: «Проводить сборы в Польше? У нас не у всех футболистов были визы»
30.03.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Славии» Андрей Василец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал, почему команда не проводила сборы в Польше.
- «Городея» проводила сборы в Польше, потому что, по словам Яромко, это дешевле, чем в Беларуси. А вы прорабатывали такой вариант?
– Чтобы проводить сборы за рубежом нужно, чтобы у всех сотрудников была шенгенская виза. У нас не у всех футболистов были визы, так что возникала проблема их оформления. Да и нужно просчитывать, действительно ли дешевле. Может, у «Городеи» есть какие-то преференции в Польше. Мы как-то раз просчитывали – дешевле не получалось, – сказал Василец.
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Директор «Славии» Андрей Василец в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал, почему команда не проводила сборы в Польше.
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