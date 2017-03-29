Бронзовый призер Олимпиады-2016 в составе сборной Беларуси Джавид Гамзатов признался, что не посещал занятия по белорусскому языку.

— На момент переезда в Беларусь из Дагестана уже закончили учебу в школе?

— Оставался еще год. Не скажу, что учиться в Мозырском филиале Гомельского училища олимпийского резерва было сложно, но некоторые нюансы были. Например, не ходил на занятия по белорусскому языку. За год предмет не выучишь: только бы мешал другим ученикам и преподавателю. Кстати, хочу выразить благодарность директору училища Александру Серкову, который многое сделал для меня, – сказал Гамзатов.

В рамках турнира в Рио-2016 в категории до 85 кг натурализованный Гамзатов в полуфинале уступил действующему чемпиону мира Жану Белонюку из Украины (0:6), но в схватке за третье место обладатель белорусского паспорта практически уверенно победил болгарина Байрякова (4:1) и выиграл бронзу.

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