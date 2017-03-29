﻿ Призер Рио-2016 Гамзатов: «Не ходил на занятия по белорусскому языку. За год предмет не выучишь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Призер Рио-2016 Гамзатов: «Не ходил на занятия по белорусскому языку. За год предмет не выучишь»

30.03.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в составе сборной Беларуси Джавид Гамзатов признался, что не посещал занятия по белорусскому языку.

— На момент переезда в Беларусь из Дагестана уже закончили учебу в школе?

— Оставался еще год. Не скажу, что учиться в Мозырском филиале Гомельского училища олимпийского резерва было сложно, но некоторые нюансы были. Например, не ходил на занятия по белорусскому языку. За год предмет не выучишь: только бы мешал другим ученикам и преподавателю. Кстати, хочу выразить благодарность директору училища Александру Серкову, который многое сделал для меня, – сказал Гамзатов.

В рамках турнира в Рио-2016 в категории до 85 кг натурализованный Гамзатов в полуфинале уступил действующему чемпиону мира Жану Белонюку из Украины (0:6), но в схватке за третье место обладатель белорусского паспорта практически уверенно победил болгарина Байрякова (4:1) и выиграл бронзу.

Фото дня. Джавид Гамзатов празднует бронзовую медаль для Беларуси

Ученик Селимова. Что за лезгин выиграл для Беларуси бронзу

9 белорусских медалей в Рио

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронзовый призер Олимпиады-2016 в составе сборной Беларуси Джавид Гамзатов признался, что не посещал занятия по белорусскому языку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Директор «Славии»: «Проводить сборы в Польше? У нас не у всех футболистов были визы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика