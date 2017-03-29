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Ходасевич будет вести новую радиопередачу о белорусском футболе «Свободный удар»
30.03.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич анонсировал радиопередачу о белорусском футболе.
«Друзья, каждое воскресенье в 16.05 на «Минской волне» мы будем говорить о футболе. «Ислочь» выступила спонсором программы «Свободный удар», но руководители клуба попросили обсуждать команду наравне со всеми.
Нашего футбола в медиа станет больше – и это круто! Обещаем легкое общение в эфире с гостями, конкурсы, обратную связь и много всего другого!» – написал Ходасевич.
Слушать передачу можно будет на
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич анонсировал радиопередачу о белорусском футболе.
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