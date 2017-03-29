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Ходасевич будет вести новую радиопередачу о белорусском футболе «Свободный удар»

30.03.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич анонсировал радиопередачу о белорусском футболе.

«Друзья, каждое воскресенье в 16.05 на «Минской волне» мы будем говорить о футболе. «Ислочь» выступила спонсором программы «Свободный удар», но руководители клуба попросили обсуждать команду наравне со всеми.

Нашего футбола в медиа станет больше – и это круто! Обещаем легкое общение в эфире с гостями, конкурсы, обратную связь и много всего другого!» – написал Ходасевич.

Слушать передачу можно будет на официальном сайте «Минской волны».

 
 
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич анонсировал радиопередачу о белорусском футболе.

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