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Андрей Скабелка: «К давлению в «Авангарде» готов. У клуба серьезные цели и задачи, именно этого мне и хочется»

30.03.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал свой приход в омский клуб. 

– Когда точно стало понятно, что вы возглавите «Авангард»?

– (Смеется). Вчера, когда объявили. Переговоры не были долгими. Просто руководству «Авангарда» нужно было время для принятия решения.

– Договор 2 года плюс 1 – ваши условия, или их предложило руководство?

– Скорее, обоюдное желание. Больших разногласий по срокам контракта не было.

– Омск известен своими высокими ожиданиями к результатам «Авангарда». Готовы к давлению?

– Да. Готов. Это серьезный вызов. У клуба отличная инфраструктура, серьезные цели и задачи. Здесь все предельно ясно. Наверное, именно этого мне и хочется.

– Есть ли уже какие-то задумки по приглашению определенных игроков, в том числе и на легионерские вакансии?

– Нет, пока нужно со всем ознакомиться, понять, что к чему, и после уже принимать решения. Есть задумки по формированию тренерского штаба, но пока я их не буду озвучивать, – сказал Скабелка. 

 
 
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Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал свой приход в омский клуб.

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