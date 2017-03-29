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Андрей Скабелка: «К давлению в «Авангарде» готов. У клуба серьезные цели и задачи, именно этого мне и хочется»
30.03.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал свой приход в омский клуб.
– Когда точно стало понятно, что вы возглавите «Авангард»?
– (Смеется). Вчера, когда объявили. Переговоры не были долгими. Просто руководству «Авангарда» нужно было время для принятия решения.
– Договор 2 года плюс 1 – ваши условия, или их предложило руководство?
– Скорее, обоюдное желание. Больших разногласий по срокам контракта не было.
– Омск известен своими высокими ожиданиями к результатам «Авангарда». Готовы к давлению?
– Да. Готов. Это серьезный вызов. У клуба отличная инфраструктура, серьезные цели и задачи. Здесь все предельно ясно. Наверное, именно этого мне и хочется.
– Есть ли уже какие-то задумки по приглашению определенных игроков, в том числе и на легионерские вакансии?
– Нет, пока нужно со всем ознакомиться, понять, что к чему, и после уже принимать решения. Есть задумки по формированию тренерского штаба, но пока я их не буду озвучивать, – сказал Скабелка.
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Андрей Скабелка: «К давлению в «Авангарде» готов. У клуба серьезные цели и задачи, именно этого мне и хочется»
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал свой приход в омский клуб.
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