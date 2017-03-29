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Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины
30.03.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.
Нападающий зимой не смог перейти в «Райо Вальекано», поскольку болельщики этой команды обвинили его в неонацистских взглядах.
Как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами тщательно спланированной пропагандистской кампанией в духе гибридной войны России против Украины.
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Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.
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