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Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины

30.03.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Нападающий зимой не смог перейти в «Райо Вальекано», поскольку болельщики этой команды обвинили его в неонацистских взглядах.

Как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами тщательно спланированной пропагандистской кампанией в духе гибридной войны России против Украины.

 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

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