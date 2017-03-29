Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Нападающий зимой не смог перейти в «Райо Вальекано», поскольку болельщики этой команды обвинили его в неонацистских взглядах.

Как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами тщательно спланированной пропагандистской кампанией в духе гибридной войны России против Украины.