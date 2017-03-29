﻿ Сергей Сафарьян: «Кубок Надежды» и интернет-трансляции? Если бы не финансовая поддержка программы помощи УЕФА, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сафарьян: «Кубок Надежды» и интернет-трансляции? Если бы не финансовая поддержка программы помощи УЕФА, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь»

30.03.2017 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как программа помощи УЕФА HatTrick повлияла на развитие футбола в стране.

«HatTrick оказывал и продолжает оказывать нам всестороннюю помощь и поддержку. Он помог нам реализовать множество программ и планов. Что касается «Кубка Надежды» и интернет-трансляций, если бы не финансовая поддержка программы HatTrick, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь. Деньги HatTrick создали материальную базу для реализации проекта интернет-трансляций. А человеческий ресурс клубов позволил нам проводить съемки каждого матча.

Когда у тебя есть такая поддержка и желание, ты можешь трансформировать идеи в реальные проекты. Они не только помогают нам развиваться и двигаться вперед, но и расширяют аудиторию, которая непосредственно участвует в футболе», – резюмировал Сафарьян.

Напомним, УЕФА признала организацию интернет-трансляций чемпионата Беларуси лучшим инвестиционным проектом за 2015 год.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как программа помощи УЕФА HatTrick повлияла на развитие футбола в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика