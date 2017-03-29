|
Сергей Сафарьян: «Кубок Надежды» и интернет-трансляции? Если бы не финансовая поддержка программы помощи УЕФА, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь»
30.03.2017 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как программа помощи УЕФА HatTrick повлияла на развитие футбола в стране.
«HatTrick оказывал и продолжает оказывать нам всестороннюю помощь и поддержку. Он помог нам реализовать множество программ и планов. Что касается «Кубка Надежды» и интернет-трансляций, если бы не финансовая поддержка программы HatTrick, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь. Деньги HatTrick создали материальную базу для реализации проекта интернет-трансляций. А человеческий ресурс клубов позволил нам проводить съемки каждого матча.
Когда у тебя есть такая поддержка и желание, ты можешь трансформировать идеи в реальные проекты. Они не только помогают нам развиваться и двигаться вперед, но и расширяют аудиторию, которая непосредственно участвует в футболе», – резюмировал Сафарьян.
Напомним, УЕФА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Сафарьян: «Кубок Надежды» и интернет-трансляции? Если бы не финансовая поддержка программы помощи УЕФА, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как программа помощи УЕФА HatTrick повлияла на развитие футбола в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии