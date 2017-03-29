Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, как программа помощи УЕФА HatTrick повлияла на развитие футбола в стране.

«HatTrick оказывал и продолжает оказывать нам всестороннюю помощь и поддержку. Он помог нам реализовать множество программ и планов. Что касается «Кубка Надежды» и интернет-трансляций, если бы не финансовая поддержка программы HatTrick, нам было бы очень сложно воплотить эти проекты в жизнь. Деньги HatTrick создали материальную базу для реализации проекта интернет-трансляций. А человеческий ресурс клубов позволил нам проводить съемки каждого матча.

Когда у тебя есть такая поддержка и желание, ты можешь трансформировать идеи в реальные проекты. Они не только помогают нам развиваться и двигаться вперед, но и расширяют аудиторию, которая непосредственно участвует в футболе», – резюмировал Сафарьян.

Напомним, УЕФА признала организацию интернет-трансляций чемпионата Беларуси лучшим инвестиционным проектом за 2015 год.