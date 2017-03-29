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Football.by: «Нафтан» все еще не погасил долги перед игроками за 2014 год и может быть не допущен к сезону

30.03.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщила пресс-служба АБФФ, Комитет по статусу и переходам федерации футбола на сегодняшний день так и не снял с новополоцкого «Нафтана» запрет на регистрацию футболистов.

Причина в том, что до сих пор не погашены долги «Нафтана» перед своими игроками еще за 2014 год.

Таким образом, не выполнив эти финансовые критерии, клуб не может заявится на сезон 2017.

Ближайшее заседание Комитета по статусу и переходам АБФФ состоится завтра.

Первый тур чемпионата Беларуси в высшей лиге пройдет через два дня, 1-2 апреля. Новополоцкая команда, в субботу должна принимать «Слуцк».

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Как сообщила пресс-служба АБФФ, Комитет по статусу и переходам федерации футбола на сегодняшний день так и не снял с новополоцкого «Нафтана» запрет на регистрацию...

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