Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трансферной компании клуба.

«Трансферная кампания прошла плодотворно. Главным в подписании контрактов было желание игроков играть за нашу команду.

Самые сложные переговоры? Не хочется выделять конкретный трансфер. Скажу лишь, что с каждым новым игроком нам проще говорить.

Этунди? Ему нужно зарекомендовать, проявить себя, чтобы попасть в число первых 11 игроков», – сказал Ковальчук.

Напомним, в составе брестского «Динамо» значатся 10 легионеров.