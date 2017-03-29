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Сергей Ковальчук: «Трансферная кампания прошла плодотворно. Главным в подписании контрактов было желание игроков играть за нашу команду»
30.03.2017 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трансферной компании клуба.
«Трансферная кампания прошла плодотворно. Главным в подписании контрактов было желание игроков играть за нашу команду.
Самые сложные переговоры? Не хочется выделять конкретный трансфер. Скажу лишь, что с каждым новым игроком нам проще говорить.
Этунди? Ему нужно зарекомендовать, проявить себя, чтобы попасть в число первых 11 игроков», – сказал Ковальчук.
Напомним, в составе брестского «Динамо» значатся 10 легионеров.
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Сергей Ковальчук: «Трансферная кампания прошла плодотворно. Главным в подписании контрактов было желание игроков играть за нашу команду»
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трансферной компании клуба.
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