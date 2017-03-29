Новичок брестского «Динамо» Джуниор Этунди рассказал о переходе в белорусский клуб.

«Я очень рад подписать контракт с «Динамо-Брест». Я молод, но многое умею. У нас много целей на этот сезон. Встречался с главным тренером и понял, что у нас есть шанс быть успешными как в чемпионате, так и в еврокубках.

Переход в «Динамо-Брест» – это отличная возможность познакомиться с новыми людьми и новой культурой. Конкуренция – это не проблема для меня. Мне нравятся такие вызовы. Я быстрый, мне нравится дриблинг. Позиция зависит от того, что нужно команде.

Люди в Бресте спокойные. Девушки очень милые, но я здесь для того, чтобы тренироваться и играть в футбол.

Пока поселился в гостинице на стадионе, но совсем скоро подберу себе съемное жилье», – сказал Этунди.