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Джуниор Этунди: «Встречался с главным тренером и понял, что у нас есть шанс быть успешными как в чемпионате, так и в еврокубках»
30.03.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок брестского «Динамо» Джуниор Этунди рассказал о переходе в белорусский клуб.
«Я очень рад подписать контракт с «Динамо-Брест». Я молод, но многое умею. У нас много целей на этот сезон. Встречался с главным тренером и понял, что у нас есть шанс быть успешными как в чемпионате, так и в еврокубках.
Переход в «Динамо-Брест» – это отличная возможность познакомиться с новыми людьми и новой культурой. Конкуренция – это не проблема для меня. Мне нравятся такие вызовы. Я быстрый, мне нравится дриблинг. Позиция зависит от того, что нужно команде.
Люди в Бресте спокойные. Девушки очень милые, но я здесь для того, чтобы тренироваться и играть в футбол.
Пока поселился в гостинице на стадионе, но совсем скоро подберу себе съемное жилье», – сказал Этунди.
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Джуниор Этунди: «Встречался с главным тренером и понял, что у нас есть шанс быть успешными как в чемпионате, так и в еврокубках»
Новичок брестского «Динамо» Джуниор Этунди рассказал о переходе в белорусский клуб.
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