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Капский пропустил встречу с болельщиками из-за проблем со здоровьем
30.03.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БАТЭ Анатолий Капский пропустил встречу с болельщиками клуба.
Как сообщил ведущий мероприятия Константин Каверин, Капский не смог присутствовать на встрече из-за небольших проблем со здоровьем.
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Председатель БАТЭ Анатолий Капский пропустил встречу с болельщиками клуба.
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