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Бюро совета ФИФА рекомендовало дать 16 прямых путевок на ЧМ Европе, 9 – Африке, 8 – Азии, по 6 – обеим Америкам

30.03.2017 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бюрю совета ФИФА решило, как будут распределены места на чемпионате мира после расширения турнира до 48 команд.

Бюро рекомендовало предоставить Европе 16 прямых путевок на мундиаль, Африке – 9, Азии – 8, зоне КОНКАКАФ и Южной Америке – по 6, Океании – 1. Сборная страны-хозяйки турнира автоматически попадает на чемпионат мира. Присвоенная ей путевка будет изыматься из квоты конфедерации, в которую она входит.

Две оставшихся путевки планируется разыгрывать в плей-офф с участием шести команд. В число этих шести команд войдет по одному представителю каждой конфедерации, кроме УЕФА, и еще одна сборная из той конфедерации, в которую входит страна-хозяйка мундиаля. Две из шести команд будут получать статус сеяных на основе положения в рейтинге ФИФА. Эти две сборных сразу попадут во второй раунд плей-офф. Четыре команды, не получивших статус сеяных, сыграют за право пробиться во второй раунд и там встретиться с сеяными, чтобы определить обладателей двух путевок. Плей-офф будет проходить на территории страны хозяйки-мундиаля как тестовый турнир.

Если чемпионат мира проходит в двух или нескольких странах, то решение об автоматическом предоставлении путевок сборным этих государств будет принимать совет ФИФА.

Рекомендации, выдвинутые бюро совета ФИФА, должны быть одобрены на заседании совета ФИФА, которое пройдет 9 мая в столице Бахрейна Манаме. В состав бюро совета ФИФА входят президент организации Джанни Инфантино, а также руководители всех шести конфедераций.

Планируется, что 48 сборных впервые сыграют на чемпионате мира в 2026 году.

 
 
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Бюрю совета ФИФА решило, как будут распределены места на чемпионате мира после расширения турнира до 48 команд.

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