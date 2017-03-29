Пресс-служба УЕФА опубликовала предварительный состав групп на групповом этапе Лиги наций, которая стартует в сентябре 2018 года.

В рамках турнира 55 сборных будут разбиты на четыре дивизиона – A, B, C и D – в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец отборочного турнира к ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).

В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а еще 16 – в лигу D.

В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров.

Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 26 марта 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей к ЧМ-2018. На основе этого рейтинга определен предварительный состав дивизионов и групп.

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Победитель определится в финальном турнире из четырех команд в июне 2019 года.

Формат Лиги Наций