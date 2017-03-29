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Чемпионат Беларуси. Лобацевич обслужит матч «Минск» – «Динамо» Брест и другие судейские назначения 1-го тура
30.03.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ определилась с судейскими бригадами на матчи 1-го тура высшей лиги.
Минск – Динамо Брест
01 апреля, 14:00
Судьи: Сергей Лобацевич, Дмитрий Загорельский, Максим Комаровский, Андрей Василевич, Павел Коронец.
Инспектор: Юрий Майстров.
Нафтан – Слуцк
01 апреля, 14:30
Судьи: Никита Пыреев, Антон Гусев, Максим Арабей
Инспектор: Юрий Кунцевич
Городея – Шахтер
01 апреля, 15:00
Судьи: Денис Щербаков, Сергей Гуща, Иван Спургяш
Инспектор: Олег Чикун
Торпедо-БелАЗ – Ислочь
01 апреля, 16:00
Судьи: Владимир Ищенко, Андрей Гетиков, Антон Полуянов.
Инспектор: Виктор Матюшев.
Днепр – Динамо Минск
01 апреля, 17:00
Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович.
Инспектор: Виктор Шукан.
Гомель – БАТЭ
01 апреля, 19:30
Судьи: Виктор Шимусик, Алексей Войтешонок и Алексей Романов.
Инспектор: Геннадий Якубовский.
Неман – Славия
01 апреля, 16:00
Судьи: Дмитрий Дмитриев, Виктор Фомин, Виктор Карась
Инспектор: Михаил Архипов
Крумкачы – Витебск
01 апреля, 19:30
Судьи: Алексей Кульбаков, Олег Маслянко, Павел Мазуро
Инспектор: Вадим Жук
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Чемпионат Беларуси. Лобацевич обслужит матч «Минск» – «Динамо» Брест и другие судейские назначения 1-го тура
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ определилась с судейскими бригадами на матчи 1-го тура высшей лиги.
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