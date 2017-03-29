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Чемпионат Беларуси. Лобацевич обслужит матч «Минск» – «Динамо» Брест и другие судейские назначения 1-го тура

30.03.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ определилась с судейскими бригадами на матчи 1-го тура высшей лиги.

Минск – Динамо Брест

01 апреля, 14:00

Судьи: Сергей Лобацевич, Дмитрий Загорельский, Максим Комаровский, Андрей Василевич, Павел Коронец.

Инспектор: Юрий Майстров.

Нафтан – Слуцк

01 апреля, 14:30

Судьи: Никита Пыреев, Антон Гусев, Максим Арабей

Инспектор: Юрий Кунцевич

Городея – Шахтер

01 апреля, 15:00

Судьи: Денис Щербаков, Сергей Гуща, Иван Спургяш

Инспектор: Олег Чикун

Торпедо-БелАЗ – Ислочь

01 апреля, 16:00

Судьи: Владимир Ищенко, Андрей Гетиков, Антон Полуянов.

Инспектор: Виктор Матюшев.

Днепр – Динамо Минск

01 апреля, 17:00

Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович.

Инспектор: Виктор Шукан.

Гомель – БАТЭ

01 апреля, 19:30

Судьи: Виктор Шимусик, Алексей Войтешонок и Алексей Романов.

Инспектор: Геннадий Якубовский.

Неман – Славия

01 апреля, 16:00

Судьи: Дмитрий Дмитриев, Виктор Фомин, Виктор Карась

Инспектор: Михаил Архипов

Крумкачы – Витебск

01 апреля, 19:30

Судьи: Алексей Кульбаков, Олег Маслянко, Павел Мазуро

Инспектор: Вадим Жук

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ определилась с судейскими бригадами на матчи 1-го тура высшей лиги.

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