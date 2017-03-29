По итогам пяти туров европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, имея в активе ни одной победы, два очка и разницу забитых-пропущенных «минус 8».

Лишь 9 команд европейского отбора набрали очков меньше Беларуси. Это сборные Люксембурга, Андорры, Сан-Марино, Молдовы, Гибралтара, Мальты, Лихтенштейна, Косово и Финляндии.

Все эти сборные, кроме Финляндии, не входят в топ-130 рейтинга ФИФА. Сборная Финляндии занимает в нем 99-е место, Беларусь – 72-я.

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