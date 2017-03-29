﻿ Квалификация ЧМ-2018. Лишь одна сборная из топ-130 рейтинга ФИФА выступает хуже Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация ЧМ-2018. Лишь одна сборная из топ-130 рейтинга ФИФА выступает хуже Беларуси

30.03.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По итогам пяти туров европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, имея в активе ни одной победы, два очка и разницу забитых-пропущенных «минус 8».

Лишь 9 команд европейского отбора набрали очков меньше Беларуси. Это сборные Люксембурга, Андорры, Сан-Марино, Молдовы, Гибралтара, Мальты, Лихтенштейна, Косово и Финляндии.

Все эти сборные, кроме Финляндии, не входят в топ-130 рейтинга ФИФА. Сборная Финляндии занимает в нем 99-е место, Беларусь – 72-я.

Сыграй в fantasy по чемпионату Беларуси

Квалификация ЧМ-2018. Лишь одна сборная из топ-130 рейтинга ФИФА выступает хуже Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам пяти туров европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, имея в активе ни одной победы, два очка и разницу...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Козеко: «Этап Кубка мира в Раубичах? Кто туда приедет, когда там даже блинов не предлагают? И это в Масленицу. Позор!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика