|
Квалификация ЧМ-2018. Лишь одна сборная из топ-130 рейтинга ФИФА выступает хуже Беларуси
30.03.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам пяти туров европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, имея в активе ни одной победы, два очка и разницу забитых-пропущенных «минус 8».
Лишь 9 команд европейского отбора набрали очков меньше Беларуси. Это сборные Люксембурга, Андорры, Сан-Марино, Молдовы, Гибралтара, Мальты, Лихтенштейна, Косово и Финляндии.
Все эти сборные, кроме Финляндии, не входят в топ-130 рейтинга ФИФА. Сборная Финляндии занимает в нем 99-е место, Беларусь – 72-я.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам пяти туров европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, имея в активе ни одной победы, два очка и разницу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии