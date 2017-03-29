Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко в интервью корреспонденту «Прессбола» Григорию Трофименкову раскритиковал организацию проведения этапа Кубка мира в Раубичах.

- Фристайлу еще болельщиков бы, как на «Минск-Арене».

– А вы посмотрите, сколько собиралось зрителей на наших этапах в США. Тысяч двадцать! На Олимпиаде-1988 в Калгари акробатика вообще поставила рекорд — 60 тысяч. А в Солт-Лейк-Сити или в Турине мы собрали наибольшую телеаудиторию. Многое зависит от организации. У нас и в Раубичи когда-то приходило много народа. А сейчас? Как можно проводить соревнования, когда в тот же день запланированы вручение премии «Триумф. Героям спорта», «Минская лыжня» и матч «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина? Ведь могли сместить дату этапа Кубка мира с субботы на воскресенье. Достаточно написать письмо в FIS с просьбой перенести на резервный день. Кто должен инициировать? Точно не главный тренер. А руководство, если бы оно ездило за рубеж и видело, как это делается.

- Вам неловко за посещаемость?

– Конечно. В хоккее была схожая ситуация — до тех пор, пока всерьез не взялись за рекламу. В СССР же пять человек ходило на «Динамо». Представители FIS в Минске пожимают плечами. На этапе в Москве был буквально аншлаг! И открытие какое?! А у нас махнули флажками — и все...

Привлечь зрителей — большое дело. Нужно работать, приглашать тех же артистов. Как бы ни был популярен биатлон, никто его не станет смотреть, если не организовать доставку людей. Кто приедет в Раубичи, когда там даже блинов не предлагают? Одна точка общепита! И это в Масленицу. Позор! Грамотная организация и проведение соревнований — это такой же профессиональный навык, по-дилетантски ничего не выйдет, – сказал Козеко.