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Сергей Пушков: «Доказали, что «Неман» в этом году сильнейшая команда Беларуси»

30.03.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат финальной серии Кубка президента против «Юности» (4:0).

«Чемпионство отличается от предыдущего. Когда «Неман» выиграл турнир под моим руководством, я начал руководить командой во второй половине чемпионата. Этот сезон мы полностью провели вместе, доказали, что «Неман» в этом году сильнейшая команда Беларуси.

Мы показывали хороший хоккей на протяжении всего чемпионата. В начале немного что-то не получалось, потому что перестраивали игру», – сказал Пушков.

 
 
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат финальной серии Кубка президента против «Юности» (4:0).

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