Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат финальной серии Кубка президента против «Юности» (4:0).

«Чемпионство отличается от предыдущего. Когда «Неман» выиграл турнир под моим руководством, я начал руководить командой во второй половине чемпионата. Этот сезон мы полностью провели вместе, доказали, что «Неман» в этом году сильнейшая команда Беларуси.

Мы показывали хороший хоккей на протяжении всего чемпионата. В начале немного что-то не получалось, потому что перестраивали игру», – сказал Пушков.