|
Сергей Пушков: «Доказали, что «Неман» в этом году сильнейшая команда Беларуси»
30.03.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат финальной серии Кубка президента против «Юности» (4:0).
«Чемпионство отличается от предыдущего. Когда «Неман» выиграл турнир под моим руководством, я начал руководить командой во второй половине чемпионата. Этот сезон мы полностью провели вместе, доказали, что «Неман» в этом году сильнейшая команда Беларуси.
Мы показывали хороший хоккей на протяжении всего чемпионата. В начале немного что-то не получалось, потому что перестраивали игру», – сказал Пушков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат финальной серии Кубка президента против «Юности» (4:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии