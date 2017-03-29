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В следующем сезоне «Неман» представит Беларусь в Лиге чемпионов, «Юность» – в Континентальном кубке
30.03.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» стал обладателем Кубка президента в сезоне 2016/17. Гродненский клуб в следующем сезоне представит Беларусь в Лиге чемпионов.
«Юность» завоевала серебряные медали чемпионата и выступит в сезоне 2017/18 в Континентальном кубке.
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«Неман» стал обладателем Кубка президента в сезоне 2016/17.
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