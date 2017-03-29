﻿ «Магнитка» всухую выиграла серию с «Ак Барсом» и вышла в финал Кубка Гагарина. 21.by
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«Магнитка» всухую выиграла серию с «Ак Барсом» и вышла в финал Кубка Гагарина

30.03.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).

Таким образом, магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с питерским СКА.

 

Ак Барс – Металлург Мг 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
30 марта, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Коварж (Ли, Мозякин)
0:2 – 10 Антипин (Коварж, Мозякин)
1:2 – 18 Секач (Азеведо, Яруллин)
1:3 – 26 Мозякин ()
1:4 – 45 Платонов (Казионов)

Счет в серии: 0-4

 

 
 
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В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).

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