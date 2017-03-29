|
«Магнитка» всухую выиграла серию с «Ак Барсом» и вышла в финал Кубка Гагарина
30.03.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).
Таким образом, магнитогорский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с питерским СКА.
Счет в серии: 0-4
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани вновь уступил «Магнитке» (1:4, 0-4 в серии).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии