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Сергей Ковальчук: «Самый сложный трансфер? На самом деле, тяжелее было с белорусами»

30.03.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трансферной компании.

– Мы строим клуб, который думает не только о сегодняшнем дне. Джуниор 1999 года рождения, молодой парень с европейским паспортом, который хочет показать и доказать, что может играть важную роль в нашей команде. Это не какое-то отдаленное будущее, а самое ближайшее. Мы на это надеемся. Все-таки не так часто к нам приезжают ребята с Европы. В остальном – все зависит от Джуниора. То, что я видел ранее, во время его просмотра, меня обнадежило. Ребята его хорошо приняли и он чувствует себя достаточно уверенно. Хочется, чтобы он здесь вырос в хорошего футболиста, который поможет нашей команде добиться новых успехов.

- Как оцените трансферную кампанию?

– Собралось достаточно много футболистов хорошего уровня. Единственное, скажу это от себя, но и Владимир Иванович меня поддержит, – мало времени, чтобы сыграться. Но мы разбежимся в ходе чемпионата, тем более сейчас пойдет плотный график. Рассчитываем на каждого игрока. Лично для меня трансферная кампания получилась тяжелой и плодотворной. Не всех игроков, с которыми велись переговоры, удалось подписать. Во многом из-за того, что одним из главных условий было желание футболиста играть за клуб и город, вне зависимости белорус это, или легионер. Мы отталкивались от этого, а остальные вопросы, в том числе финансовые, отходили на второй план.

- Какой трансфер был самым сложным?

– Все сложные. На самом деле, тяжелее было с белорусами. Остались те ребята, которые хотели здесь играть. В прошлом мы создали себе не очень хорошую репутацию, но за последнее время движемся другим путем. Сейчас уже легче вести переговоры. Выделять какой-то трансфер не хочется. Самое главное, чтобы ребята верили, что все здесь движется в правильную сторону. Это зависит от всех нас: руководства, тренерского штаба и футболистов. Будет еще легче разговаривать как с иностранцами, так и с белорусами, – сказал Ковальчук.

 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трансферной компании.

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