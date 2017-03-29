﻿ Александр Ермакович: «Мы с уважением относимся ко всем соперникам, но в то же время верим, что нам по силам выиграть и Кубок и чемпионат». 21.by
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Александр Ермакович: «Мы с уважением относимся ко всем соперникам, но в то же время верим, что нам по силам выиграть и Кубок и чемпионат»

30.03.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о главных конкурентах.

– Не секрет, что наши основные конкуренты это «Шахтер», минское «Динамо». Кроме того сюрприз может преподнести и брестское «Динамо». Но это ни в коем случае не значит, что любая другая команда не может удивить и выстрелить. Поэтому мы с уважением относимся ко всем соперникам, но в то же время верим, что нам по силам выиграть и Кубок и чемпионат, – сказал Ермакович на встрече команды с болельщиками.

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Александр Ермакович: «Мы с уважением относимся ко всем соперникам, но в то же время верим, что нам по силам выиграть и Кубок и чемпионат»

 
 
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