﻿ НХЛ. «Коламбус» в гостях у «Каролины», «Тампа-Бэй» примет «Детройт» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Коламбус» в гостях у «Каролины», «Тампа-Бэй» примет «Детройт» и другие матчи

30.03.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Айлендерс 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)
Дата проведения
31 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Уис (Шенн, Кутюрье)
2:0 – 5 Кутюрье (Шенн, Мэннинг)
3:0 – 8 Гудас (Кутюрье, Уис)
4:0 – 9 Уил (Филппула, Симмондс)
5:0 – 15 Симмондс (Ворачек, Гостисбеер)
5:1 – 23 Клаттербак (де Хаан, Джионта)
5:2 – 40 Чимера (де Хаан)
5:3 – 56 Лэдд (Пелек, Сизикас)
6:3 – 58 Филппула ( Ванде Вельде, Симмондс)

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Каролина – Коламбус 2:1 (0:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
31 марта, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 36 Джонсон (Ганье, Хартнелл)
1:1 – 55 Скиннер (Песке, Терявяйнен)
2:1 – 62 Хэнифин (Терявяйнен, Скиннер)

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Тампа-Бэй – Детройт 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Дата проведения
31 марта, 02.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Нильсен (Хелм)
1:1 – 18 Браун (Дюмон)
2:1 – 22 Шустр (Палат)
2:2 – 32 ДеКайзер (Зеттерберг, Татар)
3:2 – 36 Киллорн ()
4:2 – 38 Друэн (Пойнт, Хедман)
5:2 – 46 Гурде (Шустр, Палат)
5:3 – 48 Грин (Ларкин, Нильсен)

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Бостон – Даллас 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Дата проведения
31 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Маршанд (Бэкес)
2:0 – 21 Крюг (Маршанд, Пастрняк)

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Монреаль – Флорида 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)
Дата проведения
31 марта, 02.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Байрон (Болье, Галлахер)
2:0 – 10 Плеканец (Емелин, Галлахер)
3:0 – 13 Байрон (Галлахер, Болье)
3:1 – 30 Смит (Йокинен)
4:1 – 43 Пачиоретти (Радулов)
4:2 – 48 Мэтисон (Пысик, Трочек)
5:2 – 52 Галлахер (Плеканец, Дэвидсон)
6:2 – 56 Дано (Радулов)

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Нэшвилл – Торонто 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Дата проведения
31 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 ван Римсдайк (Марнер, Зайцев)
0:2 – 38 Мэттьюс (Гардинер, Браун)
1:2 – 49 Форсберг (Арвидссон, Джохансен)
1:3 – 59 Браун (Гардинер, Кадри)

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Миннесота – Оттава 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Дата проведения
31 марта, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Хоффман (Сиси, Стоун)
1:1 – 17 Нидеррайтер (Стюарт, Брудин)
2:1 – 27 Нидеррайтер (Стюарт, Э.Стаал)
3:1 – 37 Эрикссон Эк (Сперджен, Койл)
4:1 – 44 Дамба (Гранлунд, Койву)
5:1 – 51 Поминвилл (Ганзал, Койл)

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Виннипег – Анахайм 4:3 (1:2, 0:1, 2:0)
Дата проведения
31 марта, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Сильверберг (Кеслер)
1:1 – 11 Армия (Бафлин)
1:2 – 18 Перри (Мэнсон, Верметт)
1:3 – 27 Перри (Ватанен, Линдхольм)
2:3 – 51 Уилер (Труба, Элерс)
3:3 – 59 Бафлин (Элерс, Перро)
4:3 – 63 Шайфли (Бафлин)

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Эдмонтон – Сан-Хосе 2:1 (3 период)
Дата проведения
31 марта, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Хансен (Мартин)
1:1 – 10 Марун (Драйзайтль, Макдэвид)
2:1 – 17 Макдэвид (Каджула, Клефбом)

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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