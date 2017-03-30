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НХЛ. «Коламбус» в гостях у «Каролины», «Тампа-Бэй» примет «Детройт» и другие матчи
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
31 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
-
1:0 – 4
Уис (Шенн, Кутюрье)
-
2:0 – 5
Кутюрье (Шенн, Мэннинг)
-
3:0 – 8
Гудас (Кутюрье, Уис)
-
4:0 – 9
Уил (Филппула, Симмондс)
-
5:0 – 15
Симмондс (Ворачек, Гостисбеер)
-
5:1 – 23
Клаттербак (де Хаан, Джионта)
-
5:2 – 40
Чимера (де Хаан)
-
5:3 – 56
Лэдд (Пелек, Сизикас)
-
6:3 – 58
Филппула ( Ванде Вельде, Симмондс)
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица НХЛ
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