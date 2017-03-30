Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков прокомментировал итог финальной серии плей-офф экстралиги против «Немана» (0-4).

- Дима, что это было?

– Честно... Сложно найти какие-то слова. Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством команды... Перед всеми, кто переживает за «Юность». Так не должно быть. Это не финал — это... Мне стыдно. Почему так — сложно найти ответ по горячим следам. Гродно поздравляю с более чем заслуженной победой. Молодцы. Видно, что хотели больше нас. Сражались.

- Казалось бы, в гостях надо переломить ход серии, но эмоций у команды совсем не было...

– Нет объяснений. Вы правильно говорите – они больше хотели. Так не должно быть. Но случилось то, что случилось.

- Твоя реакция на пятую шайбу и брошенная поилка — это что?

– Просто эмоции. Очень переживаю за команду, за результат. Вот и выплеснул все. Не мог в то время себя контролировать.

- Есть претензии к партнерам, которые так безвольно позволяли расстреливать ворота?

– Нет, у меня нет. Предъявлять претензии — это дело тренерского штаба, – сказал Мильчаков.