|
Дмитрий Мильчаков: «Хотел бы извиниться перед болельщиками, перед руководством команды. Это не финал — это... Мне стыдно»
30.03.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков прокомментировал итог финальной серии плей-офф экстралиги против «Немана» (0-4).
- Дима, что это было?
– Честно... Сложно найти какие-то слова. Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством команды... Перед всеми, кто переживает за «Юность». Так не должно быть. Это не финал — это... Мне стыдно. Почему так — сложно найти ответ по горячим следам. Гродно поздравляю с более чем заслуженной победой. Молодцы. Видно, что хотели больше нас. Сражались.
- Казалось бы, в гостях надо переломить ход серии, но эмоций у команды совсем не было...
– Нет объяснений. Вы правильно говорите – они больше хотели. Так не должно быть. Но случилось то, что случилось.
- Твоя реакция на пятую шайбу и брошенная поилка — это что?
– Просто эмоции. Очень переживаю за команду, за результат. Вот и выплеснул все. Не мог в то время себя контролировать.
- Есть претензии к партнерам, которые так безвольно позволяли расстреливать ворота?
– Нет, у меня нет. Предъявлять претензии — это дело тренерского штаба, – сказал Мильчаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Мильчаков: «Хотел бы извиниться перед болельщиками, перед руководством команды. Это не финал — это... Мне стыдно»
Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков прокомментировал итог финальной серии плей-офф экстралиги против «Немана» (0-4).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии