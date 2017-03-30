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Кубок президента. Победители серий проиграли лишь 2 матча

30.03.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Неман» стал победителем чемпионата Беларуси-2016/17.

Для определения чемпиона понадобилось лишь 30 матчей в плей-офф.

В пяти из семи серий счет был 4:0. В двух оставшихся сериях – 4:1.

В четвертьфиналах лишь «Динамо-Молодечно» однажды сумело обыграть «Шахтер», а в полуфинале «горняки» однажды сумели обыграть «Юность».

 
 
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«Неман» стал победителем чемпионата Беларуси-2016/17.

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