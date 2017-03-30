|
Кубок президента. Победители серий проиграли лишь 2 матча
30.03.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» стал победителем чемпионата Беларуси-2016/17.
Для определения чемпиона понадобилось лишь 30 матчей в плей-офф.
В пяти из семи серий счет был 4:0. В двух оставшихся сериях – 4:1.
В четвертьфиналах лишь «Динамо-Молодечно» однажды сумело обыграть «Шахтер», а в полуфинале «горняки» однажды сумели обыграть «Юность».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Неман» стал победителем чемпионата Беларуси-2016/17.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии