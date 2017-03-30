НБА. «Чикаго» нанес поражение «Кливленду», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Продолжающий борьбу за место в плей-офф «Чикаго» примет проходящий через неудачный период «Кливленд». Поднявшийся на 8-е место на Западе «Портленд» сыграет с одним из лидеров конференции «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
31 марта, 02.30,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(28 + 13 подборов),
М-с Моррис (21),
Смит (12),
Колдуэлл-Поуп (4),
Луэр (2 + 11 подборов) Драммонд старт;
(8),
Харрис (7),
Бэйнс (6),
Удрих (2),
Хиллиард (0). Джонсон
Бруклин
(14),
Лин (14 + 9 подборов),
Холлис-Джефферсон (11 + 9 подборов),
Лопес (7 + 7 подборов),
ЛеВерт (0) Фой старт;
(15),
Килпатрик (11),
Динуидди (7),
Букер (6),
Хэмилтон (4),
Макдэниэлс (0). Уайтхэд
Дата проведения
31 марта, 03.00,
«Target Center»
Миннесота
(33 + 10 передач),
Рубио (32 + 9 подборов),
Таунс (27),
Уиггинс (11 + 15 подборов + 6 передач),
Дженг (6) Раш старт;
(4),
Каспи (2),
Данн (2),
Джонс (2). Мухаммад
Лейкерс
(18 + 7 передач),
Кларксон (14 + 6 передач + 5 потерь),
Расселл (12 + 13 подборов),
Рэндл (11),
Брюэр (2) Зубац старт;
(15 + 9 подборов),
Блэк (12),
Эннис (12),
Робинсон (4),
Нваба (4). Нэнс
Дата проведения
31 марта, 03.00,
«United Center»
Чикаго
(28 + 10 подборов),
Миротич (25),
Батлер (10 + 11 подборов),
Лопес (7 + 9 подборов + 15 передач),
Рондо (4) Ципзер старт;
(12),
Валентайн (9),
Портис (2),
Картер-Уильямс (2),
Ловернь (0). Грант
Кливленд
(26 + 10 подборов + 8 передач),
Джеймс (20),
Ирвинг (15 + 9 подборов),
Томпсон (12),
Джей Ар Смит (8 + 10 подборов) Лав старт;
(5 + 7 подборов),
Фрай (4),
Шамперт (2),
Лиггинс (1),
Фелдер (0). Уильямс
Дата проведения
31 марта, 05.00,
«US Airways Center»
Финикс
(33 + 9 передач),
Букер (20),
Крисс (16 + 13 передач),
Юлис (14 + 10 подборов),
Уоррен (12) Лень старт;
(10),
Джонс (7 + 7 подборов),
Дадли (6 + 7 подборов),
Уильямс (0). Прайс
Клипперс
(31 + 7 подборов),
Гриффин (29 + 10 передач),
Пол (14),
Редик (9),
Мба а Муте (7 + 17 подборов) Джордан старт;
(19),
Кроуфорд (7),
Фелтон (5),
Спейтс (3),
Пирс (0). Андерсон
Дата проведения
31 марта, 05.30,
«Moda Center»
Портленд
(31 + 11 передач),
Лиллард (19 + 11 подборов),
Нуркич (17),
Харклесс (12),
Макколлум (3) Вонле старт;
(17),
Крэбб (15 + 9 подборов),
Амину (3),
Ленард (0). Тернер
Хьюстон
(30 + 8 подборов + 6 потерь),
Харден (17 + 6 перехватов),
Ариза (13),
Гордон (9 + 8 подборов),
Беверли (8 + 7 подборов) Капела старт;
(14),
Уильямс (14 + 7 подборов),
Нене (2). Деккер
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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