﻿﻿ НБА. «Чикаго» нанес поражение «Кливленду», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Чикаго» нанес поражение «Кливленду», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

31.03.2017 05:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Продолжающий борьбу за место в плей-офф «Чикаго» примет проходящий через неудачный период «Кливленд». Поднявшийся на 8-е место на Западе «Портленд» сыграет с одним из лидеров конференции «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Бруклин 90:89 (16:18, 19:21, 24:24, 31:26)
Дата проведения
31 марта, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-с Моррис (28 + 13 подборов), Смит (21), Колдуэлл-Поуп (12), Луэр (4), Драммонд (2 + 11 подборов)  старт; Харрис (8), Бэйнс (7), Удрих (6), Хиллиард (2), Джонсон (0).
Бруклин
Лин (14), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Лопес (11 + 9 подборов), ЛеВерт (7 + 7 подборов), Фой (0)  старт; Килпатрик (15), Динуидди (11), Букер (7), Хэмилтон (6), Макдэниэлс (4), Уайтхэд (0).

Миннесота – Лейкерс 119:104 (37:37, 30:23, 29:22, 23:22)
Дата проведения
31 марта, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Рубио (33 + 10 передач), Таунс (32 + 9 подборов), Уиггинс (27), Дженг (11 + 15 подборов + 6 передач), Раш (6)  старт; Каспи (4), Данн (2), Джонс (2), Мухаммад (2).
Лейкерс
Кларксон (18 + 7 передач), Расселл (14 + 6 передач + 5 потерь), Рэндл (12 + 13 подборов), Брюэр (11), Зубац (2)  старт; Блэк (15 + 9 подборов), Эннис (12), Робинсон (12), Нваба (4), Нэнс (4).

Чикаго – Кливленд 99:93 (22:28, 19:22, 37:21, 21:22)
Дата проведения
31 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Миротич (28 + 10 подборов), Батлер (25), Лопес (10 + 11 подборов), Рондо (7 + 9 подборов + 15 передач), Ципзер (4)  старт; Валентайн (12), Портис (9), Картер-Уильямс (2), Ловернь (2), Грант (0).
Кливленд
Джеймс (26 + 10 подборов + 8 передач), Ирвинг (20), Томпсон (15 + 9 подборов), Джей Ар Смит (12), Лав (8 + 10 подборов)  старт; Фрай (5 + 7 подборов), Шамперт (4), Лиггинс (2), Фелдер (1), Уильямс (0).

Финикс – Клипперс 118:124 (35:31, 24:36, 33:26, 26:31)
Дата проведения
31 марта, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (33 + 9 передач), Крисс (20), Юлис (16 + 13 передач), Уоррен (14 + 10 подборов), Лень (12)  старт; Джонс (10), Дадли (7 + 7 подборов), Уильямс (6 + 7 подборов), Прайс (0).
Клипперс
Гриффин (31 + 7 подборов), Пол (29 + 10 передач), Редик (14), Мба а Муте (9), Джордан (7 + 17 подборов)  старт; Кроуфорд (19), Фелтон (7), Спейтс (5), Пирс (3), Андерсон (0).

Портленд – Хьюстон 117:107 (32:31, 33:25, 31:29, 21:22)
Дата проведения
31 марта, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (31 + 11 передач), Нуркич (19 + 11 подборов), Харклесс (17), Макколлум (12), Вонле (3)  старт; Крэбб (17), Амину (15 + 9 подборов), Ленард (3), Тернер (0).
Хьюстон
Харден (30 + 8 подборов + 6 потерь), Ариза (17 + 6 перехватов), Гордон (13), Беверли (9 + 8 подборов), Капела (8 + 7 подборов)  старт; Уильямс (14), Нене (14 + 7 подборов), Деккер (2).

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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