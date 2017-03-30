Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Продолжающий борьбу за место в плей-офф «Чикаго» примет проходящий через неудачный период «Кливленд». Поднявшийся на 8-е место на Западе «Портленд» сыграет с одним из лидеров конференции «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат