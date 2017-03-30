﻿ Николай Козеко: «После Сочи-2014 были предложения из США и Канады. Но я дорожу командой, которую создал с коллегами в Беларуси». 21.by
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Николай Козеко: «После Сочи-2014 были предложения из США и Канады. Но я дорожу командой, которую создал с коллегами в Беларуси»

31.03.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко отметил, что получал приглашения от других стран.

— После Сочи-2014 вас звали работать за пределы Беларуси?

— В Россию приглашали еще до сочинской Олимпиады. А после были предложения из США и Канады. В то время, когда команда была на ходу.

— Почему не согласились?

— Здесь свое, а там — с нуля. Зачем все оставлять? И раньше, и сейчас четко давал понять: дорожу командой, которую создал с коллегами в Беларуси, – сказал Козеко.

Напомним, белорусские фристайлисты завоевывали медали на четырех последних Олимпиадах. В Ванкувере и Сочи на счету Алексея Гришина и Антона Кушнира соответственно были золотые медали.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко отметил, что получал приглашения от других стран.

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