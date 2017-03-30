Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко отметил, что получал приглашения от других стран.

— После Сочи-2014 вас звали работать за пределы Беларуси?

— В Россию приглашали еще до сочинской Олимпиады. А после были предложения из США и Канады. В то время, когда команда была на ходу.

— Почему не согласились?

— Здесь свое, а там — с нуля. Зачем все оставлять? И раньше, и сейчас четко давал понять: дорожу командой, которую создал с коллегами в Беларуси, – сказал Козеко.

Напомним, белорусские фристайлисты завоевывали медали на четырех последних Олимпиадах. В Ванкувере и Сочи на счету Алексея Гришина и Антона Кушнира соответственно были золотые медали.