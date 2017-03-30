Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо рассказал о том, как белорусская федерация гимнастики вела переговоры с Иваном Иванковым.

— С Ваней Иванковым общаешься?

— Да, но не настолько близко, как, например, с Андреем Каном. К Андрюше я приезжаю на рыбалку, на Новый год или Рождество. Он ко мне тоже часто заезжает.

— Ваню неудачно пытались пригласить на пост главного тренера мужской сборной Беларуси. Говорят, приехал в Минск на переговоры и пропал.

— Да ерунда это все. Мне Ваня рассказывал по-другому. Когда с ним связались в первый раз, он поставил свои условия. Они на них не отреагировали и выставили свои. Ваня сказал, что ему такого не надо. И я его понимаю.

— Как считаешь, кто из белорусских ребят, обитающих сейчас в Штатах, мог бы возглавить национальную сборную и вдохнуть жизнь в отечественную гимнастику?

— Никто бы сейчас ничего не вдохнул — до тех пор, пока в стране такое отношение к гимнастике, как сейчас. Кто будет работать за нищенскую, по здешним меркам, зарплату? Чего ради тратить лучшие годы своей жизни? Да, здесь тоже нелегко. Зато знаешь, за что упираешься. А у нас еще и кто-то сверху будет тыкать тебя мордой в песок, чтобы ты делал так, как он хочет. Да и материала сейчас мало в Беларуси. Вот пытаются американок привозить, но почему-то попадаются нам худшие, – сказал Щербо.

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