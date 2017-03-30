Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что ожидания от старта чемпионата Беларуси не являются оптимистичными.

«Чемпионату нужны добрые стартовые напутствия? Увы, время нынче настолько смутное и для оптимизма негожее, что включать восторженные ожидания как-то глуповато.

Показатели эффективности футбольного хозяйства просели во всех графах отчетности. Народ до походов на стадионы все менее охоч. В еврокубках еще прошлым летом массово случились ранние вылеты. В Дом футбола протоптали дорожку детективы-дознаватели. В дополнение к унылой картине только что завалили весенние сессии и главная сборная, и ее юношеские придатки. Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами...» – написал Новиков в своей колонке.