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Сергей Новиков: «Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами»
31.03.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что ожидания от старта чемпионата Беларуси не являются оптимистичными.
«Чемпионату нужны добрые стартовые напутствия? Увы, время нынче настолько смутное и для оптимизма негожее, что включать восторженные ожидания как-то глуповато.
Показатели эффективности футбольного хозяйства просели во всех графах отчетности. Народ до походов на стадионы все менее охоч. В еврокубках еще прошлым летом массово случились ранние вылеты. В Дом футбола протоптали дорожку детективы-дознаватели. В дополнение к унылой картине только что завалили весенние сессии и главная сборная, и ее юношеские придатки. Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами...» – написал Новиков в своей колонке.
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Сергей Новиков: «Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами»
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что ожидания от старта чемпионата Беларуси не являются оптимистичными.
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