﻿ Сергей Новиков: «Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Новиков: «Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами»

31.03.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что ожидания от старта чемпионата Беларуси не являются оптимистичными.

«Чемпионату нужны добрые стартовые напутствия? Увы, время нынче настолько смутное и для оптимизма негожее, что включать восторженные ожидания как-то глуповато.

Показатели эффективности футбольного хозяйства просели во всех графах отчетности. Народ до походов на стадионы все менее охоч. В еврокубках еще прошлым летом массово случились ранние вылеты. В Дом футбола протоптали дорожку детективы-дознаватели. В дополнение к унылой картине только что завалили весенние сессии и главная сборная, и ее юношеские придатки. Федерацию впору переоформлять филиалом МЧС и укреплять ее руководящий состав бывалыми кризисными менеджерами...» – написал Новиков в своей колонке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что ожидания от старта чемпионата Беларуси не являются оптимистичными.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Щербо: «Приглашение Иванкова в сборну Беларуси? Он поставил свои условия. Они на них не отреагировали и выставили свои. Ваня сказал, что ему такого не надо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика