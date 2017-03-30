Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура против БАТЭ.

- Старт чемпионата — и приезд БАТЭ. В Гомеле велик интерес к игре?

– В город особо не выхожу. Маршрут у меня простой: гостиница — база — стадион. Но все равно ажиотаж чувствуется. Это и понятно: матча все заждались. Клуб вернулся в высшую лигу, открытие чемпионата дома, а еще и такой соперник. Думаю, зрителей должно быть много. Аншлаг? Это вряд ли. Пятнадцать тысяч, наверное, даже Бресту тяжело было бы собрать. Но билеты, насколько знаю, народ покупает, что уже хорошо. Есть реклама в троллейбусах, билетные акции. Людей стараются завлечь на стадион, – сказал Геращенко.

Матч «Гомель» – БАТЭ состоится 1 апреля в 19:30. Это первая официальная встреча для хозяев в новом сезоне.

Напомним, предыдущий сезон «Гомель» провел в первой лиге.