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Чович расторг контракт с «Ламией» и близок к тому, чтобы вернуться в «Минск»
31.03.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский нападающий Неманья Чович близок к тому, чтобы вернуться в «Минск».
Напомним, Чович выступал за «Минск» в прошлом сезоне, однако покинул клуб по окончании контракта.
В феврале нападающий
Подробная статистика Човича
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Сербский нападающий Неманья Чович близок к тому, чтобы вернуться в «Минск».
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