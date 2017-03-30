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Чович расторг контракт с «Ламией» и близок к тому, чтобы вернуться в «Минск»

31.03.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский нападающий Неманья Чович близок к тому, чтобы вернуться в «Минск».

Напомним, Чович выступал за «Минск» в прошлом сезоне, однако покинул клуб по окончании контракта.

В феврале нападающий подписал полуторагодичный контракт с греческим клубом «Ламия», провел 3 матча во втором дивизионе чемпионата Греции, забил 1 мяч. Однако в конце марта покинул клуб.

Подробная статистика Човича здесь.

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Чович расторг контракт с «Ламией» и близок к тому, чтобы вернуться в «Минск»

 
Теги: Минск
 
 
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Сербский нападающий Неманья Чович близок к тому, чтобы вернуться в «Минск».

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