Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о работе клуба с болельщиками.

– БАТЭ теряет зрителей на стадионе. Вы вообще задумываетесь об этом?

– Сказать, что мы очень глобально теряем зрителя, наверное, будет преждевременно и неправильно. У нас есть такие болельщики, которые вне зависимости от погодных условий и других факторов всегда на стадионе. Но мы видим и анализируем проблему и работаем над ее решением. И сделаем все возможное и невозможное, чтобы количество зрителей увеличивалось.

– Хорошо. Вопрос вдогонку. Чем собираетесь привлекать болельщиков?

– По-моему, это наша ежедневная работа. Она видна и по общению с болельщиками на форуме, и по работе сайта. Да и на старте сезона команда демонстрирует хорошую игру, которая должна привлекать болельщиков. И в первую очередь они должны идти на футбол. Мы же будем улучшать условия нахождения на «Борисов-Арене», – сказал Деменцевич.

Напомним, в прошлом сезоне БАТЭ установил антирекорд по средней посещаемости еврокубковых матчей (10 028) и матчей чемпионата Беларуси (4796) со времени открытия «Борисов-Арены».

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