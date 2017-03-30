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Михаил Деменцевич: «Сказать, что БАТЭ очень глобально теряет зрителя, наверное, будет преждевременно и неправильно»
31.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о работе клуба с болельщиками.
– БАТЭ теряет зрителей на стадионе. Вы вообще задумываетесь об этом?
– Сказать, что мы очень глобально теряем зрителя, наверное, будет преждевременно и неправильно. У нас есть такие болельщики, которые вне зависимости от погодных условий и других факторов всегда на стадионе. Но мы видим и анализируем проблему и работаем над ее решением. И сделаем все возможное и невозможное, чтобы количество зрителей увеличивалось.
– Хорошо. Вопрос вдогонку. Чем собираетесь привлекать болельщиков?
– По-моему, это наша ежедневная работа. Она видна и по общению с болельщиками на форуме, и по работе сайта. Да и на старте сезона команда демонстрирует хорошую игру, которая должна привлекать болельщиков. И в первую очередь они должны идти на футбол. Мы же будем улучшать условия нахождения на «Борисов-Арене», – сказал Деменцевич.
Напомним, в прошлом сезоне БАТЭ установил антирекорд по средней посещаемости
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Михаил Деменцевич: «Сказать, что БАТЭ очень глобально теряет зрителя, наверное, будет преждевременно и неправильно»
Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о работе клуба с болельщиками.
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